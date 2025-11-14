Gel de yanma

Süper Lig'de 12 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 6. sırada bulunan Beşiktaş, büyük bir şansı kaçırdı. Ligde puan kaybettiği son 4 maçın tamamında öne geçen taraf olan siyah-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamayınca ciddi bir talihsizlik yaşadı. Sergen Yalçın ve ekibi sırasıyla Galatasaray (1-1), Gençlerbirliği (1-2), Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-3) önünde 10 puan yitirdi. Özellikle son 2 maçta Galatasaray, Trabzonspor beraberliği ve Kocaelispor yenilgisiyle 5 puan kaybedince Beşiktaş adına ortaya ilginç bir tablo çıktı.

HEPSİNDE ÖNE GEÇTİ

Kartal, Galatasaray derbisinde 1-0 öne geçse de Mert Günok'un hatasıyla 1-1'e razı oldu, 2 puan kaybetti. Gençlerbirliği önünde 1-0'ı yakalayan Beşiktaş, sahasında arka arkaya yediği 2 şok golle 2-1 yenildi, 3 puandan oldu. Kasımpaşa karşısında önce 1-0 yapan, ardından penaltı kaçıran siyah-beyazlılar 1-1 biten maçta 2 puan bıraktı. Son olarak evinde Fenerbahçe derbisinde 2-0'a rağmen 3-2 kaybeden Sergen Yalçın'ın takımı, büyük bir şanssızlık yaşadı. Şu anda 9 puan geride olan Kartal adeta kaybettiği 10 puanla lider olma şansını tepti.

DERBİLERDE 5 PUAN GİTTİ

Beşiktaş, derbilerde büyük şanssızlık yaşadı. Kara Kartal şampiyonluk yarışı verdiği rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı 5 puan yitirdi. Galatasaray deplasmanında 1-0 öne geçen ve çok iyi mücadele eden Sergen Yalçın'ın takımı, Mert Günok'un yaptığı hatayla 1-1'e razı oldu. Fenerbahçe derbisinde de 2-0'dan 3-2 kaybeden Beşiktaş, hem ezeli rakiplerini geçme şansını kaçırdı hem de ikili averajı elde etme avantajını bıraktı.

DRAMATİK KAYIPLAR

Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı son 4 maçta da akıl almaz bireysel hatalar dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinde Mert Günok'un bireysel hatası, Gençlerbirliği yenilgisinde Jurasek kendi kalesine gol attı. Kasımpaşa karşısında 1-0 öndeyken Abraham'ın kaçırdığı penaltı sonrası skor 1-1 olurken, Fenerbahçe önünde de skor 2-0 iken Orkun Kökçü kırmızı kart gördü ve Sergen Yalçın atıldı.

KAZANSAYDI NE OLURDU?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 10 puan bıraktığı 4 maçını kazansaydı Süper Lig'de farklı bir tablo oluşacaktı. Kartal, mevcut puanını 30'a yükseltecekti ve liderliğe çıkacaktı. Galatasaray ise Beşiktaş'a kaybetseydi şu anda 28 puanda olacaktı. Aynı şekilde Fenerbahçe de 2-0 geriye düştüğü maçta Kartal'a yenilseydi, 3 puandan olacak ve şu anda tabloda 25 puana gerileyecekti.