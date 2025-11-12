Ersin ve Necip’ten suç duyurusu

Beşiktaş'ın iki futbolcusu Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilmeleri sonrası suç duyurusunda bulundu. İki futbolcu dün gün içerisinde avukatlarıyla beraber Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Necip Uysal, "Burada bulunmak istemezdim ama bana bir suç attılar. Benim oynamadığım, hesap açmadığım bir siteden benim TC kimlik numaram ile hesap açılmış. Sonra 2 kupon şeklinde oynananmış, bir bahis yapmışlar. Bugün de bu bahsi yapanlar için suç duyurusunda bulunmak için geldik, her şey açığa kavuşsun diye" dedi. Ersin Destanoğlu ise "Hiçbir zaman böyle işlerle işimiz olmadı, olmayacak da. Kendimizi lekeleyecek duruma düşmeyiz. İçimiz, vicdanımız rahat. Biz suç duyurusu yaptık" ifadelerini kullandı.