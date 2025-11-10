CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Gözü milli formada

Gözü milli formada

Fenerbahçe'den yazın Beşiktaş'a transfer olan Cengiz Ünder, Sergen Yalçın yönetiminde takımına katkı sağlamaya devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Gözü milli formada
Fenerbahçe'den yazın Beşiktaş'a transfer olan Cengiz Ünder, Sergen Yalçın yönetiminde takımına katkı sağlamaya devam ediyor. 8 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, ilk 11'in değişilmez ismi oldu. 4 kez ilk 11'de müsabakalara başlayan deneyimli sağ kanat, Fenerbahçe derbisinde Orkun'un kırmızı kart görmesinin ardından taktik gereği oyundan alınmıştı. Ligde 3 gol, 1 asistle oynayan Cengiz, siyah-beyazlı takımda kariyerini sürdürmek istiyor. Cengiz ayrıca A Milli Takım formasını yeniden giymeyi hedefliyor.
