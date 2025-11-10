Gözü milli formada

Fenerbahçe'den yazın Beşiktaş'a transfer olan Cengiz Ünder, Sergen Yalçın yönetiminde takımına katkı sağlamaya devam ediyor. 8 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, ilk 11'in değişilmez ismi oldu. 4 kez ilk 11'de müsabakalara başlayan deneyimli sağ kanat, Fenerbahçe derbisinde Orkun'un kırmızı kart görmesinin ardından taktik gereği oyundan alınmıştı. Ligde 3 gol, 1 asistle oynayan Cengiz, siyah-beyazlı takımda kariyerini sürdürmek istiyor. Cengiz ayrıca A Milli Takım formasını yeniden giymeyi hedefliyor.