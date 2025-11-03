CANLI SKOR ANA SAYFA
Ersin 3 sene sonra derbide

Ersin 3 sene sonra derbide

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, tam 3 sene sonra bir Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıktı. En son 2 Ekim 2022 tarihinde Dolmabahçe'de oynanan ve 0-0 biten mücadelede forma giyen deneyimli kaleci, daha sonraki derbilerde süre almamıştı. 24 yaşındaki eldiven, 2025- 26 sezonunda da ilk kez bir derbi müsabakasına çıktı.

Ersin 3 sene sonra derbide
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, tam 3 sene sonra bir Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıktı. En son 2 Ekim 2022 tarihinde Dolmabahçe'de oynanan ve 0-0 biten mücadelede forma giyen deneyimli kaleci, daha sonraki derbilerde süre almamıştı. 24 yaşındaki eldiven, 2025- 26 sezonunda da ilk kez bir derbi müsabakasına çıktı.
