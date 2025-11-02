Fenerbahçe'yi yıkacak

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde küllerinden doğan Cengiz Ünder, Beşiktaş'ın son haftalarda skor yükünü çeken ismi oldu. RAMS Başakşehir maçında son dakikada attığı golle 3 puanı getiren, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa karşılaşmalarında ağları sallayan 28 yaşındaki yıldız yükselen form grafiğiyle formayı kaptı. 52 yaşındaki teknik adamın en çok güvendiği talebesi olan deneyimli kanat oyuncusu "Kasımpaşa maçında çok pozisyona girip değerlendiremedik. Derbide takım olarak elimizden geleni yapıp Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

ADRESE TESLİM PASLAR

Kasımpaşa maçının en iyisi olarak dikkat çeken Cengiz Ünder arkadaşlarına yaptığı servislerle öne çıkıyor. Galatasaray derbisinde son bölümde oyuna dahil olan yıldız futbolcu, Rafa Silva'ya 'alda at' dercesine pas atmış, Portekizli oyuncu pozisyonu değerlendirememişti. Cengiz Kasımpaşa sınavında da önce Abraham'a sonra da Rıdvan Yılmaz'a gollük pas atmış ancak iki oyuncu da pozisyonları cömertçe harcamıştı.