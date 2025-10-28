Kartal'a durmak yok

Beşiktaş derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla başladıkları idman, çift kale maç ve koşu çalışmasıyla tamamlandı.
