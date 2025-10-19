CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Orkun Kökçü'nün vefat eden babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Orkun Kökçü'nün vefat eden babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü'nün 74 yaşında vefat eden babaannesi Eşe Kökçü'nün cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 19:54
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Orkun Kökçü'nün vefat eden babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü'nün 74 yaşında vefat eden babaannesi Eşe Kökçü'nün cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Eşe Kökçü için Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Orkun Kökçü ve ailesi, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Eşe Kökçü'nün cenazesi, kılınan namazın ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Kökçü'nün yakınları, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
Tedesco'dan Levent Mercan sözleri!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Soykırımcı Netanyahu'dan katliam tehdidi
Sane Almanya'da gündem oldu!
B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan Levent Mercan sözleri! Tedesco'dan Levent Mercan sözleri! 19:04
G. Antep FK 3 puanı 3 golle aldı! G. Antep FK 3 puanı 3 golle aldı! 19:02
Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'ndan Bulega açıklaması! Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'ndan Bulega açıklaması! 18:53
Alanyaspor evinde Göztepe'yi devirdi! Alanyaspor evinde Göztepe'yi devirdi! 18:53
Iğdır'da kazanan yok! Iğdır'da kazanan yok! 18:33
Aston Villa geriden gelerek kazandı! Aston Villa geriden gelerek kazandı! 18:19
Daha Eski
Senegalli futbolcunun trajik ölümü! Senegalli futbolcunun trajik ölümü! 18:13
G.Saray'ın Bodo/Glimt mesaisi başladı G.Saray'ın Bodo/Glimt mesaisi başladı 17:54
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:50
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 17:21
Como: Kenan ve Nico'ya teşekkürler Como: Kenan ve Nico'ya teşekkürler 17:05
A. Bilbao, Elche ile yenişemedi! A. Bilbao, Elche ile yenişemedi! 17:01