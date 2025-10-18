CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kucaklaşma zamanı

Kucaklaşma zamanı

Beşiktaş Divan Kurulu Başkan adayı Ahmet Ürkmezgil, “Biz bu yola Beşiktaş’ın dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla çıktık. Artık kırgınlıkları geride bırakma, kucaklaşma zamanı geldi” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Kucaklaşma zamanı

Beşiktaş'ın olağan Divan Kurulu Başkanlık Seçimi yarın olacak. Adaylığını açıklayan Ahmet Ürkmezgil, "Bu yola Beşiktaş'ın dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla çıktık. Kulübümüzün en büyük ihtiyacı; huzur, güven ve birlik. Artık kucaklaşma zamanı geldi" dedi. Ürkmezgil, farklı görüşleri ortak hedeflerde buluşturmayı, tecrübeyi genç enerjiyle harmanlamayı ve Divan'ı şeffaflık, saygı ve sorumluluk ilkeleriyle geleceğe taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Ürkmezgil, projelerini 5 başlıkta topladı: Divan Lokali ve Süleyman Seba Müzesi. Divan üyelerine özel sağlık hizmeti. Üyelere hukuki destek. Dijital hafıza, arşiv ve iletişim hattı.

Idefix - REKLAM
