Cenk Tosun gündemde yok

Fenerbahçe'de yönetim kurulu kararıyla İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer almadığı öğrenildi. 2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, ezeli rakip Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de yönetim kurulu kararıyla İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı bırakılan Cenk Tosun'un Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer almadığı öğrenildi. 2024 yaz transfer döneminde Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu, ezeli rakip Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.