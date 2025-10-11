CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş 10'un sezonu

10'un sezonu

Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımın yıldız ismi Rafa Silva’ya çok önem veriyor. Futbolculuğunda başarılı bir 10 numara olan Yalçın, kendisiyle aynı mevkiide oynayan öğrencisiyle yakından ilgileniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
10'un sezonu

Siyah-beyazlı takımda Rafa Silva adı öne çıkıyor. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle beraber esas mevkii olan 10 numarada oynayan Rafa Silva, performansıyla dikkat çekiyor. Ligde 7 maçta 5 gol atarak hem kendi takımında hem de Süper Lig'de en skorer isimlerden olan Portekizli futbolcu, Kartal'ın en büyük kozu konumunda. Futbolculuk döneminde çok başarılı bir 10 numara olan Sergen Yalçın da öğrencisini en iyi şekilde kullanmayı hedefliyor. Süper Lig'de bir maçı eksik olan Beşiktaş, zirve yarışında gücüne güç katmak istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibi, sık sık Rafa Silva'nın önemine vurgu yapıyor. Hem tecrübesi hem de yeteneğiyle Süper Lig'in en değerli yıldızlarından olan 32 yaşındaki futbolcu da kendisini çok iyi hissediyor. Galatasaray derbisindeki performansıyla farkını ortaya koyan Portekizli futbolcu sezonun kalan bölümünde de teknik heyetin en güvendiği isimlerden olacak.

5 farklı mevkiide oynadı

Siyah-beyazlı takımın yıldız ismi Rafa Silva, geçen sezondan beri 5 farklı mevkiide forma giydi. 10 numara bölgesinin dışında sağ açık, sol açık, ikinci forvet ve merkez forvet olarak şans bulan tecrübeli futbolcu, takımın en istikrarlı ismi oldu.

Onuachu'yu takip ediyor

Süper Lig'de gol krallık yarışında iddialı olan Rafa Silva, 7 lig maçında 5 gol attı. 6 gollü Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu'yu takip eden Portekizli yıldız, kendisi gibi 5 gole sahip olan Galatasaray'dan Arjantinli forvet Mauro İcardi ile ikinci sırada duruyor.

38 gole direkt etki etti

Rafa Silva, geçtiğimiz sezondan bu yana skor katkısıyla dikkat çekti. Beşiktaş formasını 62 resmi maçta giyen Rafa, 23 gol atarken 15 de asist yaptı ve 38 gole direkt katkı sundu. 5 bin 400 dakika sahada kalan Portekizli yıldız, bu süreçte takımın en skorer oyuncusu oldu.

SON DAKİKA
