Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Büyük fedakarlık

Büyük fedakarlık

Kocaelispor maçında omzu çıkan Abraham’ın özveri örneği göstererek Galatasaray derbisinde sahaya çıkması ve fileleri havalandırması alkışlandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Büyük fedakarlık

Kocaelispor maçında sağ omzundan sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Tammy Abraham, Galatasaray derbisinde büyük fedakarlık örneği sergileyerek takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Dev karşılaşmada 12. dakikada sahne alarak takımının tek golünü atan İngiliz forvet tedavi için Beşiktaş Kulübü'nün sağlık ekibine teşekkür etti. 28 yaşındaki forvet "Sağlık ekibimizin hakkını vermem lazım. Ağrıyla oynadım. Fedakarlıkta bulunmam gerekiyordu" şeklinde konuştu. Süper Lig'deki gol sayısını 3'e yükselten 28 yaşındaki futbolcu bu sezon resmi maçlarda toplam 8 kez ağları salladı. İngiliz oyuncunun ayrıca 2 asisti bulunuyor.

YENİDEN DENEYECEĞİZ

Beşiktaş'ın İngiliz golcüsü dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daha fazlasını istedik ama yeniden deneyeceğiz. Desteğiniz eşsiz, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA
