Opsiyon iddiası

Beşiktaş'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Malili yıldız El Bilal Toure, Başakşehir maçında Dolmabahçe’deki ilk maçında attığı şık gol ve etkileyici performansıyla taraftarları büyüledi.
22 yaşındaki forvet, sol kanattaki dinamizmi, usta bitiriciliği, kafa toplarındaki etkinliği ve takım uyumuyla dikkat çekti. İtalyan basınına göre, Toure'nin 17-18 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor ve belirli şartlar sağlanırsa bu opsiyon zorunlu hale gelebilir. Atalanta, Toure için Almeria'ya 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.