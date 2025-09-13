Kartal'ın yeni kanadı

Beşiktaş, Nottingham Forest'ın kanat oyuncusu Jota Silva'yı İstanbul'a getirerek kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Portekizli oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Hem sağ kanatta hem de sol kanatta forma giyebilen Jota Silva, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Kiralama anlaşması kapsamında Beşiktaş, Nottingham Forest'a 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca, anlaşmada 17 milyon euro'luk şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu yer alıyor.

PORTEKİZLİ JACK GREALISH

Kara Kartal'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Jota Silva, çok yönlü oyun tarzıyla dikkat çekiyor. Hücumda kaleyi düşünen yapısıyla öne çıkan Silva, Portekiz'in alt liglerinden başlayarak Vitoria Guimaraes formasıyla adını duyurdu ve performansı sayesinde "Portekizli Jack Grealish" lakabını kazandı. On numaranın yanı sıra sağ ve sol kanatta oynayabildiği gibi santrfor pozisyonunda da etkili olan 26 yaşındaki futbolcu, mücadeleci kimliği, önde pres yapma becerisi ve kolay sakatlanmayan yapısıyla fark yaratıyor.

MUTLU VE HEYECANLIYIM

Kartal'ın çiçeği burnunda yeni transferi Jota Silva, "Çok iyi hissediyorum. Burada olduğum için mutluyum ve heyecanlıyım. Beşiktaş gibi büyük bir takımın parçası olacağım için gurur duyuyorum" dedi. Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Jota, "Bizlere ve takıma olan tutkularını her zaman devam ettirsinler. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Ben ve takım arkadaşlarım onlar için sahada yüzde 100'ümüzü vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Borges'ten Jota Silva açıklaması

Sporting Teknik Direktörü Rui Borges, Jota Silva transferi hakkında konuştu: " Jota Silva'yı çok istedik, yönetim çabaladı ama Sporting Nottingham karışıklığı ve zaman darlığı yüzünden transfer olmadı. Üzgünüz, onu iyi tanıyorum. Geçen sezondan beri radarımızdaydı, maalesef olmadı.