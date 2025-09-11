CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir mesaisi sürüyor

Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 12:46
Beşiktaş'ın RAMS Başakşehir mesaisi sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk yarım saati basına açık yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma ve istasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Başakşehir maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Kartal'da sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

