Ziraat Türkiye Kupası
Son Kartal Gökhan

Son Kartal Gökhan

Cengiz Ünder’i renklerine katan siyah-beyazlı kulüp deneyimli sağ bek için Kayserispor yönetimi ile anlaşmaya vardı. Kartal, Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık mukavele imzalayacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Son Kartal Gökhan

Geçen yılı toplam 4 asistle tamamlayan Gökhan Sazdağı bu sezon Süper Lig'de 3 maçta da forma giydi. Transferde gaza basan ve kadrosunu sil baştan yenileyen Beşiktaş yönetimi, yaz döneminin kapanmasına sayılı günler kala sağ beke de takviye yaptı. Siyah-beyazlılar Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı'nın transferi için kulübü Kayserispor ile el sıkıştı. 31 yaşındaki futbolcu ile de 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

1.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Geçen sezonki başarılı performansı ile A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselme başarısı gösteren Gökhan Sazdağı için Kartal'ın kasasından 1.5 milyon euro bonservis bedeli çıkacak. Deneyimli oyuncu çok yönlü olması ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda sol kanat ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor. Gökhan, Sergen Yalçın'ın elini güçlendirecek.

Kadıköy'de coştu tam 3 asist yaptı.

KADIKÖY'DE COŞTU TAM 3 ASİST YAPTI

Gökhan Sazdağı geçen sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Kayserispor maçındaki başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-lacivertli kulübün altyapısında yetişen deneyimli sağ bek 3-3 sona eren karşılaşmada 3 golün asistini yapmıştı.

