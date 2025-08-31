Corendon Alanyaspor 2-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu.

Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı ilk mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Alanyaspor'un galibiyet gollerini 45+5. dakikada penaltıdan İbrahim Kaya ve 76. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş 3 puanla 11. sırada kaldı. Alanyaspor ise 4 puanla 9. sıraya yükseldi.

Siyah beyazlılar milli aranın ardından evinde Başakşehir'i konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.