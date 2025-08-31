Corendon Alanyaspor 2-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu.
Siyah beyazlılar, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile çıktığı ilk mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Alanyaspor'un galibiyet gollerini 45+5. dakikada penaltıdan İbrahim Kaya ve 76. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş 3 puanla 11. sırada kaldı. Alanyaspor ise 4 puanla 9. sıraya yükseldi.
Siyah beyazlılar milli aranın ardından evinde Başakşehir'i konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.