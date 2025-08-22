Hedef Nakamura

Uzun süredir sol kanat transferi için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, rotasını Fransa'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların hedefindeki isim; Fransa Ligue 2 ekiplerinden Reims'te forma giyen Japon yıldız Keito Nakamura. L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için kesenin ağzını açtı ve Reims'e 15 milyon euroluk resmi teklif sundu. Nakamura, geçen sezon 40 maçta 12 gol attı, 3 asist yaptı.