Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan transfer sözleri! "Önümüzdeki hafta..."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TFF'yi ziyaret etti.

Bu ziyaretin ardından Serdal Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:

TFF ve MHK ile faydalı bir görüşme yaptığımıza inanıyorum. Geçtiğimiz sezondan gelen sıkıntıları, daha ilk maçta yaşadığımız sıkıntıları dile getirdim. Hakemlere olan güvenimizi de söyledim. Maçın önemli anlarını seyrettik, dinledik. Haklı olduğumuzu kendileri de kabul etti.

Takımın eksikleri var. Çalışmaya devam ediyoruz. Aceleye getirmeyeceğiz. Aceleye getirilmiş işlerin sıkıntılarını yaşıyoruz biz. Daha da sıkıntılı futbolcular eklememek için ince eleyip sık dokuyoruz.

Önümüzdeki hafta içi eksik bölgelerimize de transferlerimizi yapacağız.