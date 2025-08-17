CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş-İkas Eyüpspor | CANLI

Beşiktaş-İkas Eyüpspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de açılış haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç Avrupa fikstürü sebebiyle ertelenen Beşiktaş, ligdeki ilk sınavına sahasında İkas Eyüpspor karşısında çıkıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 21:20 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 21:27
Beşiktaş-İkas Eyüpspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de açılış haftasını Avrupa fikstüründen dolayı maçsız geçiren Beşiktaş, sezonun ilk maçında sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşıyor. Yaz dönemi hamleleri ile dikkat çeken siyah beyazlılar, Dolmabahçe'de alacağı 3 puan ile lige galibiyetle başlamak istiyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

İkas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

17 Ağustos Pazar günü saat 21:30'da başlayan Beşiktaş-İkas Eyüpspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de üçüncü kez karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmeyi başardı. İki ekip 2023- 2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ 2025-2026 SEZONU İSTATİSTİKLERİ

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Eyüpspor karşılaşmasına dek 4 resmi müsabakaya çıktı. Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş, rakibine 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam siyah-beyazlılar, organizasyonun 3. eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşılaştı. Beşiktaş, rakibini deplasmanda 4-1, sahasında da 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Bu sezon toplamda 4 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

SON 12 SEZONDA 11 GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de son 12 sezonda ilk hafta maçlarında 11 kez sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar 2013-2014'ten 2024-2025'e dek 12 sezonda sırasıyla Trabzonspor (2-0), Mersin İdmanyurdu (0-1, 2-5) (2 sezon üst üste), Alanyaspor (4-1), Antalyaspor (2-0), Akhisarspor (2-1), Trabzonspor (1-3), Çaykur Rizespor (3-0), Kayserispor (1-0), Fatih Karagümrük (0-1) ve Samsunspor'u (0-2) mağlup etti. Söz konusu dönemde Beşiktaş, sadece 2019-2020 sezonunda deplasmanda Sivasspor'a 3-0 kaybetti.

KARA KARTAL GOL SORUNU YAŞAMIYOR

Beşiktaş, geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 58'inde gol atarken, sadece 9'unda rakip fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlı ekip, gol bulamadığı 9 mücadeleye de deplasmanda çıktı. Kara kartal, sahasında oynadığı 33 ilk hafta karşılaşmasının tamamında ise gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN EN FARKLI GALİBİYETLERİ

Beşiktaş, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-0 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. Siyah-beyazlı takım, ilk hafta maçlarında 1962-1963 sezonunda Vefa'yı, 1966-1967'de İzmirspor'u 4-0 mağlup etti. Beşiktaş, 2019-2020'de Sivasspor'a 3-0, 1977-1978 sezonunda Diyarbakırspor'a ve 1996-1997 Bursaspor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.

DİĞER
SON DAKİKA
