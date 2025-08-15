Abraham şov

Beşiktaş, St. Patrick's'i İngiliz yıldızı Tammy Abraham'ın iki maçtaki müthiş performansıyla devirdi. İlk maçta hat-trick yapan Abraham, Dolmabahçe'de de iyi bir futbol ortaya koyamayan Beşiktaş'ı taşıyan isim oldu. Abraham, 43'te defansın arasına girdi ve topu Demir Ege'ye kazandırdı. Genç orta saha da farkı bire indirdi. İkinci yarıda da Rafa'nın pasında şık bir vuruşla beraberliği sağlayıp Beşiktaş'ı rahatlattı. 27 yaşındaki santrfor, 4 maçta 5 gol, 1 asistle siyah-beyazlılara önemli bir katkı sağladı.