Abraham şov

Beşiktaş’ın yeni transferi Tammy Abraham, St. Patrick’s’i yine boş geçmedi. İrlanda’da hat-trick yapan 27 yaşındaki İngiliz yıldız santrfor, dün de 1 gol, 1 asistle 3-2’lik zaferde başrolü oynadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Beşiktaş, St. Patrick's'i İngiliz yıldızı Tammy Abraham'ın iki maçtaki müthiş performansıyla devirdi. İlk maçta hat-trick yapan Abraham, Dolmabahçe'de de iyi bir futbol ortaya koyamayan Beşiktaş'ı taşıyan isim oldu. Abraham, 43'te defansın arasına girdi ve topu Demir Ege'ye kazandırdı. Genç orta saha da farkı bire indirdi. İkinci yarıda da Rafa'nın pasında şık bir vuruşla beraberliği sağlayıp Beşiktaş'ı rahatlattı. 27 yaşındaki santrfor, 4 maçta 5 gol, 1 asistle siyah-beyazlılara önemli bir katkı sağladı.
