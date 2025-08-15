9 numara Semih Kılıçsoy!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'tan sürpriz biçimde Serie A ekibi Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy'un yeni sezonda forma numarası belli oldu. Milli forvet, İtalyan temsilcisinde 9 numaralı formayı sırtına geçirecek. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen 19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 87 karşılaşmada toplam 16 kez ağları salladı. Genç futbolcu satın alma opsiyonlu kiralık olarak Cagliari'nin yolunu tutmuştu.