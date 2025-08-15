CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş 9 numara Semih Kılıçsoy!

9 numara Semih Kılıçsoy!

Beşiktaş'tan sürpriz biçimde Serie A ekibi Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy'un yeni sezonda forma numarası belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
9 numara Semih Kılıçsoy!

Beşiktaş'tan sürpriz biçimde Serie A ekibi Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy'un yeni sezonda forma numarası belli oldu. Milli forvet, İtalyan temsilcisinde 9 numaralı formayı sırtına geçirecek. Siyah-beyazlı kulübün altyapısında yetişen 19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 87 karşılaşmada toplam 16 kez ağları salladı. Genç futbolcu satın alma opsiyonlu kiralık olarak Cagliari'nin yolunu tutmuştu.

G.Saray'da Ederson tamam!
F.Bahçe'den Brozovic sürprizi! Transfer Hakan Çalhanoğlu'na bağlı
DİĞER
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde kriz! Benfica'dan olay tepki...
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Kerem'de beklenmedik gelişme! Transfer bitti derken...
Galatasaray'dan çifte stoper operasyonu! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filistin'e destek Filistin'e destek 01:40
3 dakika dayandı! 3 dakika dayandı! 01:39
Ndidi tribünde Ndidi tribünde 01:38
9. saniyede penaltı şoku! 9. saniyede penaltı şoku! 01:37
Paulista’dan iki kritik hata Paulista’dan iki kritik hata 01:34
G.Saray'da Ederson tamam! G.Saray'da Ederson tamam! 00:43
Daha Eski
Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak... Solskjaer: Maçlara böyle başlarsak... 00:43
Kartal ikinci yarıda kanatlandı! Kartal ikinci yarıda kanatlandı! 00:43
Beşiktaş'tan sağ bek transferi! Beşiktaş'tan sağ bek transferi! 00:43
F.Bahçe'de transfer açıklandı! F.Bahçe'de transfer açıklandı! 00:43
Beşiktaş maçının ilk dakikasında penaltı! Beşiktaş maçının ilk dakikasında penaltı! 00:43
Kerem'de beklenmedik gelişme! Transfer bitti derken... Kerem'de beklenmedik gelişme! Transfer bitti derken... 00:43