Ndidi resmen Kartal

Beşiktaş Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecektir" denildi. Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 189 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki oyuncu Beşiktaş tarihindeki 5. Nijeryalı futbolcu oldu. Daha önce Nijeryalı oyuncular Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu ve Michael Eneramo, siyah-beyazlı formayı terletmişti. Yeni transfer Ndidi, Nijerya Milli Takımı formasını daha önce 65 kez terletti