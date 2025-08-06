Beşiktaşlı o isme Süper Lig'den 2 talip! Transfer tercihini kısa süre içinde yapacak

Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda son olarak Beşiktaş'taki o isim için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Siyah-beyazlılar, sağ bek bölgesine yeni bir oyuncu takviyesi için çalışmalarına devam ederken Jonas Svensson'un ise yoluna Süper Lig'de farklı bir takımda devam etmesi bekleniyor. Akşam'da yer alan habere göre, Fatih Karagümrük'ün Svensson'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Haberde ayrıca Karagümrük haricinde Kocaelispor'un da Norveçli futbolcu için nabız yoklamayı sürdürdüğü belirtildi.

Jonas Svensson'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.