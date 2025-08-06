CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı o isme Süper Lig'den 2 talip! Transfer tercihini kısa süre içinde yapacak

Beşiktaşlı o isme Süper Lig'den 2 talip! Transfer tercihini kısa süre içinde yapacak

Beşiktaş'ta önemli bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekipte Jonas Svensson'u kadrosuna katmak için Süper Lig'den 2 takımın talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 11:55 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 11:55
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaşlı o isme Süper Lig'den 2 talip! Transfer tercihini kısa süre içinde yapacak

Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda son olarak Beşiktaş'taki o isim için dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

Siyah-beyazlılar, sağ bek bölgesine yeni bir oyuncu takviyesi için çalışmalarına devam ederken Jonas Svensson'un ise yoluna Süper Lig'de farklı bir takımda devam etmesi bekleniyor. Akşam'da yer alan habere göre, Fatih Karagümrük'ün Svensson'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Haberde ayrıca Karagümrük haricinde Kocaelispor'un da Norveçli futbolcu için nabız yoklamayı sürdürdüğü belirtildi.

Jonas Svensson'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip...
Davinson G.Saray ile 'devam' diyecek!
DİĞER
"Kuruluş Osman" İspanya’da!
PKK'dan komisyona ilk sabotaj! Elebaşı Mustafa Karasu şart koşup pazarlığa yeltendi | YPG için ABD ve İsrail'e yalvardı
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! Geleceğe yatırım...
Beşiktaş'ta Pablo Rosario sesleri! Ndidi olmazsa...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rijeka - Shelbourne maçı hangi kanalda? Rijeka - Shelbourne maçı hangi kanalda? 11:11
Davinson G.Saray ile 'devam' diyecek! Davinson G.Saray ile 'devam' diyecek! 11:10
Rigas Skola - KuPS Kuopio maçı hangi kanalda? Rigas Skola - KuPS Kuopio maçı hangi kanalda? 11:07
Beşiktaş'ta Pablo Rosario sesleri! Ndidi olmazsa... Beşiktaş'ta Pablo Rosario sesleri! Ndidi olmazsa... 11:04
Nice - Benfica maçı hangi kanalda? Nice - Benfica maçı hangi kanalda? 10:48
Lech Poznan - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? Lech Poznan - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? 10:43
Daha Eski
Ludogorets Razgrad - Ferencvaros maçı hangi kanalda? Ludogorets Razgrad - Ferencvaros maçı hangi kanalda? 10:37
Salzburg - Club Brugge maçı hangi kanalda? Salzburg - Club Brugge maçı hangi kanalda? 10:19
F.Bahçe'ye Talisca müjdesi! F.Bahçe'ye Talisca müjdesi! 10:16
Kairat - Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? Kairat - Slovan Bratislava maçı hangi kanalda? 10:13
G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip... G.Saray'da bir ayrılık daha! Çizme'den talip... 09:50
Feyenoord - Fenerbahçe maçı detayları! Feyenoord - Fenerbahçe maçı detayları! 09:46