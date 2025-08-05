Alternatif Luis Perez

Talip olduğu bütün sağ bek adayları bir anda transferin gözdesi haline gelirken Serdal Adalı yönetimi, La Liga 2 ekiplerinden Real Valladolid'den ayrılan Luis Perez ile temas halinde. Sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan 30 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi. Tecrübeli oyuncuyla Rus ekibi Rubin Kazan'ın da ilgilendiği öğrenildi.