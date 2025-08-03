TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy açıklaması!

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını resmen duyurdu.

Kulübün paylaşımında 'Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.' ifadeleri yer aldı.

SEMİH KILIÇSOY'UN INSTAGRAM PAYLAŞIMI

"10 yaşında kapısından girdiğim, bana ailen Beşiktaş'a bugün veda ediyorum. Her şey taraftarımızın önünde oynamayı, onları benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi benim için ayrılık zamanı. İki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş'ımıza başarılı bir sezon dilerim."