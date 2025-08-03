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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Hami Mandıralı’nın yerine Samet Aybaba

Hami Mandıralı’nın yerine Samet Aybaba

Son olarak Beşiktaş'ta futbol takımlarının koordinatörlüğünü yapan, geçen yıl ise ayrılan teknik direktör Samet Aybaba TFF'de Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
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Hami Mandıralı’nın yerine Samet Aybaba

Son olarak Beşiktaş'ta futbol takımlarının koordinatörlüğünü yapan, geçen yıl ise ayrılan teknik direktör Samet Aybaba TFF'de Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapacak. Bu görevi yapan Hami Mandıralı'nın ayrıldığı, yerine getirilecek Samet Aybaba ile dün Riva'da bir görüşme yapıldığı iddia edildi. Aybaba'nın göreve kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

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