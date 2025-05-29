Özeleştiride bulunan, Başkan Adalı'dan "tamam" komutu alan Solskjaer yeni sezondaki takımın fotoğrafını çekti ve taraftara seslendi: Hazır olun

DAHA İYİ DURUMA GELECEĞİZ

Sezon boyunca yaşanılan negatif durumların Rizespor maçında da tekrar ettiğini belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Çok fırsat buluyoruz bunları gole çeviremiyoruz. Artık bu tip takımları yenmeyi ve bu tarz karşılaşmaları kazanmayı öğrenmeliyiz. Daha iyi bir takım kültürü için Beşiktaş'ı seçtim. Yeterince iyi değiliz fakat transferler yapıldığında daha iyi bir duruma geleceğiz. Bu sezon böyle geçti. Yapılan hatalardan dersler çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

GURURLA YÜRÜYECEKLER

Yeni sezon için umutlu konuşan Norveçli teknik adam, hoca olarak çalışmaları bizzat yakından takip ettiğini, Başkan Adalı'dan aldıkları yetki ve işaret ile kolları sıvadıklarını söyledi. Solskjaer gelecek yılın takım kadrosu için elinde net bir fotoğrafın olduğunu ifade ederek, "Şampiyon olmak istiyorsak şampiyon gibi oynamalıyız. Taraftarın onur duyacağı, sokakta gururla yürüyecekleri, her maça kazanmak için çıkan ve savaşan bir takım kuracağız. Zafer yakındır" diye konuştu.