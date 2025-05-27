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Haberler Beşiktaş Kartal sona bıraktı

Kartal sona bıraktı

Beşiktaş Avrupa Ligi’ni garantiledi üçüncülük yarışını son haftaya bıraktı. Bu sezon büyük maçları kazanıp Anadolu takımlarına puan kaybetmesi tepkiye yol açtı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Kartal sona bıraktı

Beşiktaş, sezonu ilk 4'te tamamlamayı garantiledi. Siyah-beyazlılar, 5. basamaktaki Başakşehir'in Adana Demirspor'a 3-2 yenilerek 54 puanda kalması sonrasında sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantiye aldı. Öte yandan Samsunspor'un puan kaybettiği haftada, evinde Rizespor'a yenilen Kara Kartal üçüncülük fırsatını da kaçırmış oldu. Bu iki takım arasındaki mücadele son haftaya kaldı. Beşiktaş, küme düşen Bodrum deplasmanına giderken, Samsun evinde Kayseri'yi ağılayacak.

BÜYÜKLERİ YENİYOR AMA!

Beşiktaş, bu sezon taraftarlarını bir tek derbi performanslarıyla mutlu etmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı aldığı sonuçlarla sınıfı geçerken yıllar sonra Rizespor'a kaybeden Kartal, Anadolu ekiplerine karşı verdiği puanlarla tepkilere maruz kaldı. Beşiktaş taraftarı derbilerde ve dev maçlarda büyük oynayan ve güzel skorlara imza atan takımın daha zayıf ekiplere kendi sahasında puan veren takıma tepki gösterdi.

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