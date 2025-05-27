CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Bajo imzaya yakın

Bajo imzaya yakın

Siyah-beyazlılar 20 yaşındaki Mahmudu Bajo ile büyük ölçüde anlaştı. Orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bajo imzaya yakın

Beşiktaş bir süredir peşinde olduğu Mahmudu Bajo'nun transferinde sona yaklaştı. 20 yaşındaki oyuncu için Slovak kulübü Dunajska Streda ile bonservis ücreti ve ödeme konusunda anlaşma sağlandı. Siyah beyazlı takım, Gambiyalı futbolcu için kulübüyle 2.7 milyon euro bonservis bedeli üzerinde el sıkıştı. Taraflar artık son detayları görüşürken, Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde Bajo transferini resmen açıklaması bekleniyor. Genç orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu sezon 36 karşılaşmada sahaya çıkan oyuncu, skor katkısı yapmasa da istikrarlı bir grafik çizdi.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'ın yeni kalecisini duyurdular!
DİĞER
Tolga Karel'den Uğur Dündar'a tokat gibi cevap! "21 yıl önceki Türkiye’yi unuttunuz mu?"
Şaibeli kurultay CHP'yi kanlı bıçaklı etti! "Ekremciler" ve Kılıçdaroğlu'nun sadık vekilleri küfür kıyamet birbirine girdi: "Şerefsizler"
Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi!
Mourinho ve Branco'dan transfer zirvesi! İlk sırada o isim var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi! Mourinho F.Bahçe'de kalacak mı? O soruya yanıt verdi! 01:10
Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik! Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik! 01:10
Kanarya deplasmanda büyük şok! Kanarya deplasmanda büyük şok! 01:10
Icardi'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! Icardi'den F.Bahçe'ye flaş gönderme! 01:10
G.Saraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! G.Saraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi! 01:10
F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! F.Bahçe'nin genç kalecisinden büyük hata! 01:10
Daha Eski
Liverpool'un kutlamalarına gölge düştü! Liverpool'un kutlamalarına gölge düştü! 01:10
FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! FIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı! 01:09
F.Bahçeli yıldız kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon F.Bahçeli yıldız kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon 01:09
F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! F.Bahçe taraftarlarından "Ali Koç istifa" sesleri! 01:09
Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi Osimhen'den flaş paylaşım! Ayrılık sinyali verdi 01:09
G.Saray'dan genç golcüye kanca! G.Saray'dan genç golcüye kanca! 01:09