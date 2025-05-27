Bajo imzaya yakın

Beşiktaş bir süredir peşinde olduğu Mahmudu Bajo'nun transferinde sona yaklaştı. 20 yaşındaki oyuncu için Slovak kulübü Dunajska Streda ile bonservis ücreti ve ödeme konusunda anlaşma sağlandı. Siyah beyazlı takım, Gambiyalı futbolcu için kulübüyle 2.7 milyon euro bonservis bedeli üzerinde el sıkıştı. Taraflar artık son detayları görüşürken, Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde Bajo transferini resmen açıklaması bekleniyor. Genç orta saha ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Bu sezon 36 karşılaşmada sahaya çıkan oyuncu, skor katkısı yapmasa da istikrarlı bir grafik çizdi.