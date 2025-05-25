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Haberler Beşiktaş Cerny inadı

Cerny inadı

Beşiktaş yeni sezonda hücum hattına yapacağı transferlerle rakiplerine karşı psikolojik üstünlük kurmak için kolları sıvadı. Rangers’ın yıldız ismi Cerny ile işe başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 06:52
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Cerny inadı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solsjkjaer'in istekleri doğrultusunda kanatlara transfer yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların, gündemindeki birinci isim İskoç devi Rangers'ta forma giyen Vaclav Cerny. Çok yönlü bir defansif ofansif saha oyuncusu olan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon İskoç ekibi ile 51 maçta forma giydi ve 18 gol ve 9 asistlik perforans sergiledi. Beşiktaşlı kurmaylar, Hollanda, İskoçya, Portekiz liglerinin de radarında bulunan Çek futbolcunun transferini bitirmenin planını yapıyor.

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Menajerler vasıtasıyla nabız yoklayan siyah-beyazlılar, tecrübeli yıldız oyuncu için ilerleyen günlerde Almanya'ya çıkarma yapacak. Bonservis bedeli 9 milyon euro olan Cerny geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rangers'a veda etti. Başarılı oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ın Fenerbahçe'yle oynadığı maçlarda dikkat çekmişti. Bonservisi Wolfsburg'da bulunan tecrübeli futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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