Pululu sürprizi

Beşıktaş, forvet transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılarda Polonya Ligi ekiplerinden Jagiellonia Bialystok forması giyen Demokratik Kongolu golcü Afimico Pululu ile ilgilendiği iddia edildi. Kara Kartal'ın ilgi gösterdiği Pululu'ya Beşiktaş'ın dışında Monaco, Wolfsburg ve MLS'ten Lake City ile Charlotte FC'nin peşinde olduğu öğrenildi. İki sezondur Jagiellonia forması giyen 25 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon 21 gol ve 4 asiste imza attı. Afimico Pululu'nun Polonya ekibi ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.