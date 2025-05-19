Ronaldo bombası

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile sözleşmesinin Haziran 2025'te bitmesinin ardından yeni bir maceraya atılabileceği yönündeki haberler gündeme gelirken, sürpriz bir Beşiktaş iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınından Mirror'un haberine göre, Portekizli yıldız Ronaldo'nun transfer olabileceği kulüpler arasında Beşiktaş da bulunuyor. Ünlü yıldızın transfer olabileceği beş kulüp listelenirken, listede Sporting CP, El-Ahli, Los Angeles FC, Chelsea ve Beşiktaş'a da yer verildi. Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başında olması faktörüne dikkat çekilirken, Ronaldo'nun bu etkenle siyah-beyazlı formayı giymek isteyebileceği aktarıldı. Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada "ComeToBesiktasRonaldo" etiketiyle, yıldız futbolcuya çağrıda bulundu.