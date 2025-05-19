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Haberler Beşiktaş Ronaldo bombası

Ronaldo bombası

İngiliz spor basını, Ronaldo’nun Beşiktaş’a transfer olacağını iddia etti. Al Nassr’dan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun gidebileceği kulüpler içinde siyah-beyazlı takım da yer aldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 06:51
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Ronaldo bombası

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ile sözleşmesinin Haziran 2025'te bitmesinin ardından yeni bir maceraya atılabileceği yönündeki haberler gündeme gelirken, sürpriz bir Beşiktaş iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınından Mirror'un haberine göre, Portekizli yıldız Ronaldo'nun transfer olabileceği kulüpler arasında Beşiktaş da bulunuyor. Ünlü yıldızın transfer olabileceği beş kulüp listelenirken, listede Sporting CP, El-Ahli, Los Angeles FC, Chelsea ve Beşiktaş'a da yer verildi. Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başında olması faktörüne dikkat çekilirken, Ronaldo'nun bu etkenle siyah-beyazlı formayı giymek isteyebileceği aktarıldı. Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada "ComeToBesiktasRonaldo" etiketiyle, yıldız futbolcuya çağrıda bulundu.

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