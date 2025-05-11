Beşiktaş'ta Serdal Adalı: 2 takımlı futbol ortamına...

Beşiktaş'ta başkanlık seçimleri heyecanı başladı. Kulübün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

İşte Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:

BELİRSİZLİK SÜREÇLERİNE SON VERECEĞİZ"

"Bu sabah, bu salona gelirken bir kez daha fark etmiş olduğum bir gerçeklik var. Son 1 senede 3. kez seçim için toplanıyoruz. Bu durum camiamız tarafından sorgulanmalı. Genel kurulumuzun vereceği karar ile belirsizlik süreçlerine son verecek, Beşiktaşımız'ı istikrar taşıyacaktır. Sayın Gürkan Aksoy'u bu yarışa katılımı ve cesareti için tebrik ediyorum, kendisine başarılar diliyorum."

"AYAĞA KALKMAYA BAŞLADIK"

"Tarihimizin en çalkantılı, en zor dönemlerinden birine başladık. Mazbatamızı alalı henüz 120 gün oldu. 4 aylık süre boyunca maalesef sadece saha sonuçları için mücadele vermedik. Beşiktaş camiasının içinde bulunduğu mental ve psikolojik durum, saha içi sonuçların daha ötesindeydi. Bizim silmeye çalıştığımız izler, kötü geçen birkaç aydan, kaybedilen birkaç maçtan ibaret değil. İçinde bulunulan hedefsizlik durumu, oyuncusundan taraftarına kulübün her noktasına sirayet etmişti. Bu koşullarda insanları bir hedefe yöneltmek en büyük amacımız oldu. Kulübümüzün her noktasında bu değişimlerin başladığını görebiliyoruz. Beşiktaş'ta konuşulan konular tek tek değişti. Beşiktaş'ın adının dahi yan yana gelmemesi gereken haberler her gün manşetlerdeydi. Beşiktaş'ın resmi evrakları televizyonlarda, sosyal medyada dolaşır hale gelmişti. Başkanı ayrı, ikinci başkanı ayrı, yöneticileri ayrı, sportif direktörleri ayrı çalışıyordu. 4 ay içinde geldiğimiz noktada, hangi mevkilere transfer gerektiğini, seneye nasıl şampiyon olabileceğimizi, Bankalar Birliği'nden nasıl çıkacağımız konuşuluyor hale geldi. Bu durum camiamızın ayağa kalkmaya başladığının en büyük göstergesidir."

"BEŞİKTAŞ FORMASI DÜNYANIN EN İYİ OYUNCULARIYLA TEMSİL EDİLMEYE LAYIKTIR"

"Beşiktaş forması, ülkemizin ve dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır. Biz bunu en iyi bilenlerdeniz. Mali ve sportif hamlelerle Beşiktaşımız'ı nasıl bir noktaya taşıyacağımızı hep birlikte göreceğiz."

"KİŞİSEL HIRSLARINI BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜNE KOYANLAR VAR"

"Hala egolarını savaştıranlar, kişisel hırslarını Beşiktaş'ın önüne koyanlar var. Beşiktaş başarısız olsun da bize fırsat gelsin diyenler var. Hala alttan alta çalışanlar var. Bunlar öyle bir kitle ki bugünden kalkmış istenilen kadro kurulmazsa kasımda yeni bir kongre, yeni bir olağanüstü seçim olur diyerek ortam hazırlamaya başlamışlar. Dertleri Beşiktaş falan değil. Tek amaçları bir köşe kapabilmek. Bu camianın vicdanı, bunları asla affetmeyecektir. Beşiktaş altı ayda bir kongre hesaplarının yapıldığı, ajandaların ortaya çıktığı, yönetim değişikliklerinin konuşulduğu bir camia olmamalıdır. Kendilerine Beşiktaş üzerinden rant alanı oluşturanlar, başarısızlık kollayanlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Beşiktaş'ta seçim ortamını bir sektör haline getirenlerin devri, bugün bir daha açılmamak üzere sona erecektir. Camiamız bugün istikrara evet demiş olacaktır."

"CAMİAMIZ KAÇAK GÜREŞENLERİ UNUTMAYACAKTIR"

"Üzülerek söylüyorum ki, henüz istenilen birlik beraberlik seviyesine ulaşamadığımızı sermaye artırım sürecinde gördük. Ekonomik bağımsızlık için önemli bir adım atmışken, Beşiktaşlı büyüklerim ve iş adamlarının desteklerini daha çok beklerdik. Piyasadaki tüm hisseleri yönetim olarak bizim almamızı beklediler zannediyorum. Kısa sürede yaptıkları rekor borçlanmaların kabahatini biz mi üstlenelim ya da Beşiktaş hisselerini almaya değer görmediler. Son yıllarda yaşadığımız itibar kayıplarından da etkilenmiş olabilir. Beşiktaş menfaatleri söz konusuyken maalesef ki birilerini hiç ortada görmedik. Camiamız kaçak güreşenleri, nasıl gizlendiklerini asla unutmayacaktır."

"BANKALAR BİRLİĞİ'NE OLAN BORCUMUZU EN KISA SÜREDE KAPATACAĞIZ"

"Sermaye artırımı sürecinden elde ettiğimiz gelirle, tarihin en büyük borç kapatma işlemini yapacağız. Aynı zamanda faiz yükümüzü hafifletmiş olacağız. Borcumuzu tamamen kapatamamış olabiliriz ama hedefimizde en ufak sapma yok. Bankalar Birliği'ne olan borcumuzu en kısa sürede kapatacağız."

"KİMSENİN YANINA YAKLAŞAMADIĞI FEDAKARLIKLARI BEŞİKTAŞ İÇİN YAPTIM"

"Başkan fedakarlık yapsaydı sözlerini alttan alta yaymaya çalışıyorlar. Bakın bakın bakın! Bana bunu söyleyen, sosyal medya üzerinden söyletenlere bakın; WhatsApp üzerinden transfer yapmış bırakıp gitmiş, diğeri 11 ayda 150 milyon euro borçlandırıp kaybolup gitmiş. Daha neler neler! Utanmadan sıkılmadan 'adam mayıs ayında Bankalar Birliği'nden çıkma sözü verdi, geri kalanı kendi cebinden kapasın' diye yüzsüzlük içindeler. Bunları söylerken karşılarında kimin olduğunu unutuyorlar. Bugüne kadar kimselerin yanına yaklaşamadığı fedakarlıkları, Beşiktaş için yaptım."

"YENİ TESİSLER İÇİN ÖNEMLİ AŞAMA KAT ETTİK"

"Son günlerde İstanbul'un 5 farklı ilçesinde ve İzmir'de yeni tesislerimiz olması için çok önemli aşamalar kat ettik. Bu tesisler kulübümüzün arması altında, sportif ihtiyaçlarımız ve siz değerli kongre üyelerimizin gereksinimleri doğrultusunda hizmet verecekler."

"İKİ TAKIMLI FUTBOL ORTAMINA TEPKİMİZİ GÖSTERCEĞİZ"

"Ülkemizde son yıllarda dizayn edilen iki takımlı futbol ortamına tepkimizi, sahadaki oyunumuz ve saha dışındaki davranışlarımızla birlikte göstereceğiz. Yalnızca bizim değil, ülke sporunun yarışan ve kazanan bir Beşiktaş'a ihtiyacı var."