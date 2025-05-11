Beşiktaş'ta başkanlık seçimleri | CANLI

Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 37. başkanının belli olacağı olağan seçimli genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan başkanlığına Uğur Poyraz'ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Gürkan Aksoy başkanlık için yarışıyor.

Siyah-beyazlılarda oy kullanma hakkı bulunan 27 bin 588 üye, 30 sandıkta oylarını kullanabilecek. Sandıklar saat 17.00'de kapanacakken, Adalı beyaz, Aksoy da turuncu renkli pusulayla yarışıyor.

GÜRKAN AKSOY: DÜRÜST VE ŞEFFAF BİR YÖNETİM OLACAĞIZ

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Gürkan Aksoy, göreve gelmeleri durumunda dürüst ve şeffaf bir yönetim olacaklarını söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda Anneler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Aksoy, "Beşiktaş, yıllardır plansızlıkla, liyakatsizlikle ve günübirlik kararlarla yıpratıldı. Kendi çıkarlarını kulübün önüne koyan yöneticiler, Beşiktaş'a zarar verdi. Biz bu düzeni değiştirmek, bu adaletsiz oyunu bozmak için karşınızdayız. Biz her daim demokrasiye inanıyoruz. Bu ülkenin en büyüğü Beşiktaşımızın her seçimi demokratik olmalıdır. Otorite ile kapitalist projelerle bizim seçme ve seçilme hakkımızı elimizden alamazsınız. Tek adaylı, dayatılmış yönetimler değil, özgür iradeyle seçilmiş kadrolar Beşiktaş'ı yönetmelidir. İşte biz bunun için aday olduk." diye konuştu.

Söz konusu seçimin bir tercih değil, hesaplaşma olduğunu dile getiren Aksoy, "Atkılılar olarak açık ve net konuşuyoruz. Beşiktaş'ı şahsi hesapları için kullananlar, bu kulübü bir rant kapısına çevirenler artık yolun sonuna geldik. Karşınıza dürüst, her zaman hesap vermekten kaçmayacak bir yönetim olacağımıza söz vererek çıkıyoruz. Beşiktaş'ın sadece bir başkana değil, aynı zamanda bir lidere ihtiyacı olduğu açıkça ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Aksoy, konuşmasına şöyle devam etti:

"İyi bir lider, camiayı bir araya getirip, bu sorunların üstesinden gelecektir. İşte şimdi karşınızda dürüst ve hesap verebilir bir yönetim kadrosu bulunmakta. Biz camiamızın her karışını bilen, kulübün içinden gelen dava taraftarlarıyız. Masalarda, kapalı kapılar arkasında, kulis yapanlardan değil, tribünlerde emek verip ter dökenlerdeniz. Artık Beşiktaş'ı menfaatçilerin değil, Beşiktaş'ı menfaatsiz sevenlerinin yönetme zamanı gelmiştir."

"HER YÖNETİM KENDİ DÖNEMİNDEKİ BORÇLARDAN SORUMLU OLACAK"

"Beşiktaş'a kasa kolaylığı sağlayanlar, verdiklerini faiziyle beraber geri alamayacaktır." diyen Gürkan Aksoy, şunları kaydetti:

"Biz ve bizden sonraki her yönetim, kendi döneminde yaptığı borçtan sorumlu olacaktır. Beşiktaş'ın kasası kimsenin şahsi kasası olmayacaktır. Altyapıya yatırım lafla değil, icraat ile yapılacaktır. Taraftar sadece bilet alan değil, söz sahibi de olacaktır. Beşiktaşlı artık susturulmayacak, yönetimde temsil edilecektir. Kimse kusura bakmasın, Beşiktaş'ı bu hale getiren hiç kimse ile helalleşmeyeceğiz, hesap soracağız, Beşiktaş'ı geri alacağız. Bizler Beşiktaş'ın susturulmuş sesi, bastırılmış iradesiyiz. Beşiktaş yeniden bizimle ayağa kalkacak ve bu sefer kaybedenler eski düzen olacaktır. Kazanan biz değilsek, kaybeden camiamız olacaktır. Ya değişim, ya çöküş. Biz Beşiktaş için buradayız."

PROJELER

Gürkan Aksoy, gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden yaklaşık 30 milyon avroluk gelir beklediklerini belirtti.

"Büyük Beşiktaş" akademisini kuracaklarını anlatan Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu akademiden futbolcular, basketbolcular, voleybolcular yani kısaca sporun her branşı için yetenekli çocuklar çıkacağı gibi, hukukçular, bilim insanları kısaca topluma faydalı donanımlı Beşiktaşlılar yetiştirecek. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. 'Eagle food and drink' projesi ile stat etrafında, daha sonra Beşiktaş semtinde, daha sonra İstanbul geneline ve Türkiye genelinde frenchise sistemi kuracağız. 30 milyon avro da gelir bekliyoruz. Günlük hayatta Beşiktaşlarının yaptığı her harcamadan kazandığı ve kulübümüze de kazandırdığı bir tek kart projesidir. Sürdürülebilirlik ilkemiz gereği, yeterli potansiyele ulaşamayan süper App projemizi de bu tek kart ile güçlendiriyoruz. Kulübümüze ait gayrimenkulleri değerlendirmek ve büyütmek üzere Beşiktaş Gayrimenkul Geliştirme ve Emlak Şubesi'ni kuracağız. Mevcut kiracılarımızla kazan-kazan modeli doğrultusunda şeffaf ve adil anlaşmalar yapacak, kulübümüzün çıkarlarını en üst seviyede koruyacağız. Gayrimenkullerimizi elden çıkarmadan, yenilerini kulübümüze kazandırmak için çalışacağız. Projelerimizi dışa bağımlı hale getirmeden; kendi içinde şeffaf, uzman ve denetlenebilir bir yapı üzerinden yürüteceğiz. Hangi kulübe ne tahsis edildiyse, Beşiktaş da en az o kadarını alacaktır. Daha azıyla yetinmeyeceğiz."

SERMAYE ARTIRIMINA ELEŞTİRİ

Beşiktaş Kulübünün sermaye artırımı projesini eleştiren Aksoy, projenin başarısızlıkla sonuçlandığını iddia etti.

Gürkan Aksoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Borsadaki bedelli sermaye artırım projesi, sürecin alelacele seçim öncesi yürütülmesini hepimiz zaten takip ettik. Çok parlatılan, Beşiktaş'ın tek kurtuluş projesi olarak bizlere sunulan bu sürecin başarısızlıkla tamamlanmasını üzülerek seyrettik. Benim değinmek istediğim nokta şurası ki; bu kadar önemli bir kararın zamanı, şekli ve başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen, nasıl olur da 1 ay boyunca dijital mecralardan, taşın altına elinizi koyun diye çağrılar yaptığınız taraftarımıza, tutarı beğenmemekte 1.433 milyar lira yatırım yapan gerçek Beşiktaşlılara beklediğimiz gibi olmadı, ama hisselerimizi yüzde 70'e çıkardık diyebiliyorsunuz. Hani bu proje ile Bankalar Birliğinden çıkacaktık? Hani bu Beşiktaşımızın kurtuluş projesiydi? Acele edilmiş, konjonktürler hesaba katılmamış, zamanlaması yanlış seçilmiş başarısızlıkla sonuçlanmış bir girişim. Size inanmış, elini taşın altına sokmuş Beşiktaşlıları hiç mi düşünmüyorsunuz?"

SERDAL ADALI: BEŞİKTAŞ'IN İSTİKRARA İHTİYACI VAR

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kongresinde üyelere konuşan Adalı, "Son 1,5 sene içerisinde üçüncü kez seçimli genel kurul yapmak üzere toplanıyoruz. Ben, bu durumun camiamız tarafından sorgulaması gereken en önemli konu olduğunu düşünüyorum. Bugün genel kurulumuz vereceği kararla artık bu belirsizlik süreçlerine bir son verecek ve Beşiktaş'ımızı istikrara taşıyacaktır." diye konuştu.

Diğer başkan adayı Gürkan Aksoy'u da yarışa katıldığı için tebrik eden Adalı, "Tarihimizin en çalkantılı, en zor dönemlerinden birinde göreve başladık. Bu göreve geleli ve mazbatamızı alalı henüz 120 gün oldu. Bu 4 aylık süre boyunca da maalesef sadece saha sonuçları için mücadele vermedik. Beşiktaş camiasının içinde bulunduğu mental ve psikolojik durum, saha içi sıkıntıların çok daha ötesindeydi. Bizim silmeye çalıştığımız izler kötü geçen birkaç aydan, kaybedilen birkaç maçtan ibaret değil. İçinde bulunulan hedefsizlik durumu oyuncusundan taraftarına, kulübün her noktasına sirayet etmişti. Bu koşullarda insanları bir hedefin içine dahil etmek, yeniden camia haline getirmek bizim en önemli amacımız oldu. Bugün kulübümüzün her noktasında bu değişimlerin başladığını görebiliyoruz. Geçtiğimiz 4 ay içerisinde Beşiktaş'ta konuşulan konular teker teker değişti. Hatırlarsınız o günlerde Beşiktaş'ın adının dahi yan yana gelmemesi gereken haberler her gün manşetlerdeydi." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün gündeminin değişmeye başladığını kaydeden Adalı, "Sadece 4 ay içinde geldiğimiz noktada camiamız hangi mevkilere transfer yapılması gerektiğini, seneye nasıl şampiyon olabileceğimizi, Bankalar Birliğinden çıkmayı ve gayrimenkul projelerinin nasıl olacağını konuşuyor. Finansal bağımsızlık camianın en yüksek sesle konuştuğu konu haline geldi. Bu durum camianın ayağa kalkmaya başladığının açık bir göstergesidir." dedi.

"BEŞİKTAŞ'IMIZI NASIL BİR NOKTAYA TAŞIYACAĞIMIZI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Beşiktaş'ta hedef küçültmediklerini söyleyen Adalı, şunları kaydetti:

"Geçiş dönemi asla şampiyonluk mücadelesinden uzak kalacağız ya da hedef küçülteceğiz demek değildir. Bizim söylediklerimizi hedef küçültme gibi gösterenlere, algılarla Beşiktaş camiasının birlik beraberliğini, moral motivasyonunu bozmak isteyenlere bu kürsüden sesleniyorum. Çok iyi biliyorlar ki Beşiktaş'ın iyi olması, doğru bir yola girmesi ve eski günlerine geri dönmesi onların geri dönüş yollarını kapatacak. Biz o yolu, bu zihniyettekilere tamamen kapatacağız. Bu camiayı sürekli pusu kültürü içinde tutmak isteyenlere teslim etmeyeceğiz. Beşiktaş forması, ülkemizin ve dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır. Önümüzdeki sezondan itibaren yapacağımız mali ve sportif hamlelerle Beşiktaş'ımızı nasıl bir noktaya taşıyacağımızı hep birlikte göreceğiz."

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KULÜPLERİYLE EŞ DEĞER BİR FUTBOL AKLINA SAHİBİZ"

Futbol şubesinde radikal değişiklikler yaptıklarına değinen Adalı, şöyle devam etti:

"Futbola öncelik verdik çünkü ekonomimiz, psikolojimiz, birlik beraberliği yakalayabilmemiz için futbolda başarıyı yakalamak durumundayız. Şu anda dünyanın en önemli kulüpleriyle eş değer bir futbol aklına sahibiz. Önümüzdeki sezondan itibaren, böyle bir futbol aklının temelini attığı bir Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Doğru hoca, doğru idari kadro, doğru sporcular, doğru enerji... İşte biz bunları futbol şubemizde yakalamaya başladık. Sırada sporcu kadrosunu geliştirmek ve camiamızın enerjisini yukarı çekmek kaldı. Biz bu göreve gelirken de göreve geldikten sonraki konuşmalarımızda da hep 3 transfer dönemine ihtiyacımız olduğunu dile getirdik. Söylenen her söz ve yapılan her çalışma planımızın bir parçası."

Siyah-beyazlı camiayı kaosa sürüklemek isteyenler olduğunu vurgu yapan Serdal Adalı, şunları söyledi:

"Bizim bu kadar planlı ve programlı ilerlememize rağmen, sosyal medya trollerini kullanan, hatta bunları besleyen kötü niyetli gruplar hala Beşiktaş'ın iyi yönetilmediğini dile getiriyor. Beşiktaşlıları manipüle etmeye, camiayı yeniden bir kaos ortamına sürüklemeye çalışıyorlar. Ben bu kaos ortamına bizi sürüklemeye çalışanları ve pusuda bekleyenleri ne Beşiktaş'la ne de Beşiktaşlılıkla asla bağdaştırmıyorum. Onu gönder, bunu getir kültürü bizi hep sıfırdan başlamaya mahkum etti. Bundan fayda gördüğümüzü söyleyecek birisi olduğunu asla düşünmüyorum. Yaşananlar ve gelinen nokta zaten her şeyi anlatıyor. Ben her konuştuğum yerde camianın bir araya gelmesi gerektiğini söyledim. Herkese birlik beraberlik çağrısı yaptım. Ama hala egolarını savaştıranlar, kişisel hırslarını Beşiktaş'ın önüne koyanlar var. 'Beşiktaş başarısız olsun da bize yeniden bir fırsat gelsin' diye bekleyenler var, hala alttan alta çalışanlar var. Hatta bunlar öyle bir kitle ki değerli kongre üyeleri, bugünden kalkmış 'istenilen kadro kurulamazsa kasımda yeni bir olağanüstü kongre daha olur' diyerek ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Emin olun ki bunları dertleri Beşiktaş falan değil. Tek amaçları yeniden bir yerlerde bir köşe kapabilmek. Ama bu camianın vicdanı, bu kötü niyetlileri asla affetmeyecektir. İstikrar artık Beşiktaş kulübünde yeniden hakim olmalıdır. Beşiktaş 6 ayda bir kongre hesaplarının yapıldığı, ajandaların ortaya çıktığı, yönetim değişikliklerinin konuşulduğu bir camia olamaz. Bunu sektör haline getirenler, kendilerine Beşiktaş üzerinden bir rant alanı oluşturanlar ve bu çarpık düzenin devam etmesi için başarısızlık kollayanlar artık amaçlarına ulaşamayacaklar. Beşiktaş'ta seçim ortamını bir sektör haline getirmeye çalışanların devri bugün bir daha açılmamak üzere sona erecek. Bugünden itibaren camiamız bu istikrara da evet demiş olacak."

"İSTENEN BİRLİK BERABERLİK SEVİYESİNE ULAŞAMADIĞIMIZI SERMAYE ARTIRIMI SÜRECİNDE GÖRDÜK"

Adalı, sermaye artırımı sürecinin beklentilerinin altında kaldığını söyleyerek, şunları aktardı:

"Seçim sonrasında kongre konularının acilen kapatılıp, herkesin Beşiktaş'ımızın başarısına odaklanması gerekmektedir. Camiamızın her bir ferdi hesabı kitabı, sosyal medya oyunlarını, algıları, adamcılığı bir kenara bırakarak Beşiktaş çatısı altında toplanmalıdır. Üzülerek söylüyorum ki henüz istenen birlik beraberlik seviyesine ulaşamadığımızı sermaye artırımı sürecinde gördük. Biz kulübümüzün ekonomik bağımsızlığı için çok önemli bir adım atmışken, bu yolda bazı Beşiktaşlı büyüklerin ve iş adamlarının desteklerini daha çok beklerdik. Piyasadaki tüm hisseleri yönetim olarak bizim almamızı mı beklediler bilemiyorum. Kısa sürede yaptıkları rekor borçlanmaların kabahatlerini biz mi örtelim diye beklediler onu da bilemiyorum. Belki Beşiktaş hisselerini almaya değer görmediler. Belki de son yıllarda yaşadığımız itibar kayıplarından da etkilenmiş olabilirler. Ama Beşiktaş'ın menfaatleri söz konusuyken birilerini hiç ortalarda göremedik. Ama camiamız bu kaçak güreşen kişileri ve onların bu süreçte perdelerinin arkasına nasıl gizlendiklerini asla unutmayacaktır. Tüm bunlara rağmen gönül isterdi ki bu işi tek seferde halledebilseydik. Ancak bu sürecin Beşiktaş için başarısız olduğunu söyleyen bu kişiler, yine yanılgı içindeler. Sermaye artırımı sürecinden elde ettiğimiz gelirle biz, tarihin en büyük borç kapatma işlemini yapacağız. Aynı zamanda faiz yükümüzü de hafifletmiş olacağız. Evet bugün borcumuzu tamamen kapatabilmiş değiliz, ancak hedefimizde en ufak bir sapma yok. Biz Bankalar Birliğine olan borcumuzu en kısa sürede kapatacağız. Bu sürece başlamadan önce kulübümüz bildiğiniz gibi BJK AŞ'de yüzde 51 hisseye sahipti. Sermaye artışı sayesinde hisse oranımız yüzde 70'e çıkmış durumdadır. Bu oran artışının ne demek olduğunu ve ileriki dönemlerde nasıl avantajlar sağlayacağını söylemeye dahi gerek yoktur. Kulübümüzün himayesindeki 50 milyon avroluk hisse değeri de 150 milyon avro bandına gelmiştir. Bununla birlikte sermaye artırımından 1 milyar 433 milyon TL gelir elde edilmiştir. Yani bu süreçte hem 1,5 milyar liraya yakın borç kapatılmış hem de %19 oranında hisse kazanılmıştır. Aslında bu 'Beşiktaş'ın mallarına çöküyorlar' diyerek bu görevlere gelen ve bu kulübü borca batıranlara da verilmiş en güzel cevaptır. Ayrıca bu artış ile mali yapımız UEFA Uyum Anlaşması'na uygun hale gelmiştir. Bu sermaye artışı ile TFF takım harcama limitleri konusunda da elimiz çok rahatlamıştır."

Tarihin en büyük borç kapatması yapıldığı süreçte kendileri için başarısız ithamında bulunanlara da cevap veren Adalı, "Bu sonuçların elde edildiği bir sürece başarısızlık demek, ne yazık ki yine bir manipülasyondur. Emirlerinde çalışan trol sayısı kadar hisse almamış kişilerin çirkin işleridir. Camiamızın ayağına bu fırsat gelmişken gidip hisse almak yerine, paralarını hala Beşiktaş'ı karıştırmak için harcayanların bu camiayı ne kadar önemsedikleri ortadadır. Tarihimizin en büyük borç kapamasını yapmakta olduğumuz bu sürecin sonunda bile 'yönetim başarısız oldu' diyebiliyorlar. Keşke felaket senaryolarını yaymak için ayırdıkları bu devasa bütçeleri Beşiktaş'ımızın yararına kullanmış olsalardı. Maalesef bu kişilerin ellerinde tek bir hisse dahi olmadığına da adım gibi eminim. Buna rağmen 'Başkan fedakarlık yapsaydı' sözlerini alttan alta yaymaya çalışıyorlar. Bana bunu söyleyen ve sosyal medya üzerinden söyletenlere bir bakın. Birisi whatsapp üzerinden transfer yapmış, sonra bırakıp gitmiş, diğeri Beşiktaş'ı 11 ay için 150 milyon avro borçlandırmış. Şimdi de hiç utanmadan sıkılmadan 'Adalı mayısta Bankalar Birliğinden çıkacağız sözü verdi, geri kalanı kendi cebinden kapasın' deme yüzsüzlüğü içindeler. Söz konusu Beşiktaş'a bir şeyler vermek olduğunda bunları söylerken karşılarında kimin olduğunu unutuyorlar. Her şeye rağmen Beşiktaş'ımız projeleriyle, üretimleriyle, yaratacağı değerler ve arttıracağı gelirleriyle bu borç yükünden en kısa sürede kurtulacak. Finansal bağımsızlık mutlaka kazanılacak ve Beşiktaş'ın yükselişi başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gayrimenkul projelerine de değinen Adalı, "Geçtiğimiz günlerde Dikilitaş'ta bulunan 15 dönüm arazimiz için Emlak Konut ile proje geliştirme anlaşmasına imza attık. Bu Beşiktaş'ımızın son yıllarda imzalamış olduğu en önemli gelir getirici anlaşmadır. Ayrıca bu arazimizin hemen yanında yer alan tahsisli arazilerimizi de projeye dahil ediyoruz. Yani yaklaşık 20 dönüm üzerine yapılacak bir projeden ve 200 milyon avro civarında bir gelirden söz ediyoruz. İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan yaklaşık 100 dönümlük bir arazinin tahsisi ile ilgili olarak da oldukça önemli bir yol kat etmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın bir sezon daha kaybetmemesi gerektiğine dikkati çeken Adalı, "Savaşan, mücadeleyi asla bırakmayan, terinin son damlasına kadar formasını ıslatan oyunculardan oluşan bir futbol takımı planlıyoruz. Bugünden sonra kısmetse büyük hedeflere beraber yürümek için yola çıkacak, özlediğimiz Beşiktaş'ı sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Verdiğimiz bütün çaba, Beşiktaş'ın bir kayıp sezon daha yaşamaması içindir. Yalnız bu noktada camiamızın da birlik beraberliğine ihtiyaç duyuyoruz. Ülkemizde son yıllarda dizayn edilen iki takımlı futbol ortamına tepkimizi hem sahadaki oyunumuzla, hem de saha dışındaki davranışlarımızla birlikte göstereceğiz. Yalnızca bizim değil, ülke sporunun da yarışan ve kazanan bir Beşiktaş'a ihtiyacı var. Bu yüzden camiamızdan, taraftarımızdan, Beşiktaş'ımızın büyük küçük her bir ferdinden yanımızda olmalarını talep ediyorum. İstikrarlı yönetim ve sporcu kadrolarıyla birlikte Beşiktaş yeniden eski kültürüne geri dönecektir. Önümüzdeki dönem Beşiktaş için yeniden istikrar, itibar, başarı ve zeka dönemidir." ifadelerini kullandı.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye, 30 sandıkta oy kullanabilecek.

Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, 3 yıllık yeni dönem için yarışıyor.