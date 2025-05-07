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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?

Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet Arthur Masuaku'nun geleceği ile ilgili son kararını verdi. İşte o karar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 12:34
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Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?

Beşiktaş'ta sezon başında gönderilmesi gündemde olan Arthur Masuaku, gösterdiği istikrarlı performansla adeta küllerinden doğdu.

Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?

Yılın ilk bölümünde beklentilerin altında kalan deneyimli futbolcu, Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesiyle birlikte form grafiğini yukarı çekti.

Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?

Bu çıkışı, yönetim ve teknik heyetin Masuaku'ya bakışını tamamen değiştirdi.

Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?

Sezonun ilk yarısında eleştiri oklarının hedefi haline gelen 31 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede sözleşmesindeki performansa bağlı 1 yıllık uzatma opsiyonunun karşılıklı olarak kaldırılmasını kabul etmişti.

Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?

Ancak bu kararın ardından sahadaki performansı tamamen değişti.

Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?

Milliyet'in haberine göre bu sezon 43 resmi maçta görev alarak kariyerinde bir ilke imza atan Masuaku, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri derbide sol stoper pozisyonunda sergilediği başarılı performansla büyük takdir topladı.

Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?

Uduokhai'nin oyuna dahil olmasının ardından sol beke geçen Demokratik Kongolu oyuncu, orada da etkili savunmasıyla öne çıktı.

Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?

Bu performanslar sonrası Beşiktaş'ta Masuaku ile yola devam edilmesi fikri ağır bastı.

Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?

Hem teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in hem de kulüp yönetiminin, deneyimli oyuncuyu takımda tutmak istediği ifade ediliyor.

Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?

Taraftarların da desteklediği bu karar doğrultusunda, sezon sonunda Masuaku'ya yeni bir sözleşme önerilmesi bekleniyor.

Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?

Masuaku'nun da Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığı, tarafların sezon sonunda masaya oturarak yeni bir kontrat için resmi adımları atacağı kaydedildi.

Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?

Eğer anlaşma sağlanırsa, Masuaku kariyerine siyah-beyazlı formayla devam edecek.

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