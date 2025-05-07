Beşiktaş’tan Masuaku kararı! Yola devam edilecek mi?
Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet Arthur Masuaku'nun geleceği ile ilgili son kararını verdi. İşte o karar... (BJK spor haberleri)
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Sezonun ilk yarısında eleştiri oklarının hedefi haline gelen 31 yaşındaki oyuncu, kısa süre önce Başkan Serdal Adalı ile yaptığı görüşmede sözleşmesindeki performansa bağlı 1 yıllık uzatma opsiyonunun karşılıklı olarak kaldırılmasını kabul etmişti.
Ancak bu kararın ardından sahadaki performansı tamamen değişti.
Milliyet'in haberine göre bu sezon 43 resmi maçta görev alarak kariyerinde bir ilke imza atan Masuaku, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri derbide sol stoper pozisyonunda sergilediği başarılı performansla büyük takdir topladı.
Uduokhai'nin oyuna dahil olmasının ardından sol beke geçen Demokratik Kongolu oyuncu, orada da etkili savunmasıyla öne çıktı.
Bu performanslar sonrası Beşiktaş'ta Masuaku ile yola devam edilmesi fikri ağır bastı.
Hem teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in hem de kulüp yönetiminin, deneyimli oyuncuyu takımda tutmak istediği ifade ediliyor.
Taraftarların da desteklediği bu karar doğrultusunda, sezon sonunda Masuaku'ya yeni bir sözleşme önerilmesi bekleniyor.
Masuaku'nun da Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığı, tarafların sezon sonunda masaya oturarak yeni bir kontrat için resmi adımları atacağı kaydedildi.
Eğer anlaşma sağlanırsa, Masuaku kariyerine siyah-beyazlı formayla devam edecek.
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