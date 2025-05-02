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Haberler Beşiktaş İlk yarılar Kartal’ın

İlk yarılar Kartal’ın

Süper Lig'de 31 macta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 52 puan toplayan Beşiktaş, ilk yarılardaki performansı ile dikkat cekiyor. Ligdeki macların ilk yarılarında rakip filelere 26 gol gonderen Beşiktaş, ikinci yarılarda ise 22 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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İlk yarılar Kartal’ın

Süper Lig'de 31 macta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 52 puan toplayan Beşiktaş, ilk yarılardaki performansı ile dikkat cekiyor. Ligdeki macların ilk yarılarında rakip filelere 26 gol gonderen Beşiktaş, ikinci yarılarda ise 22 kez gol sevinci yaşadı.

20 YILLIK DUBLE HASRETİ

Siyah-beyazlılar, Pazar gunku derbide 20 yıllık hasretini sonlandırmak istiyor. Super Lig'de en son 2004-05 sezonunda F.Bahce ile oynadığı iki macı da kazanan Beşiktaş, 20 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak icin sahaya cıkacak. Beşiktaş, soz konusu sezonda rakibini 4-3 ve 2-1'lik skorlarla yenmişti.

DERBİDE GOL SORUNU YOK

Bu sezon 1'i Super Kupa olmak uzere 6 derbiye cıkan Beşiktaş, bunların hepsinde gol atmayı başardı. Sezon oncesinde Super Kupa finalinde G.Saray'ı 5-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, ligde cıktığı 5 derbide ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kartal tum maclarda ezeli rakiplerine gol attı.

YABANCILAR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de yabancı teknik direktorler yonetiminde F.Bahce'ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-03 sezonunda Lucescu ile alan Beşiktaş'ta Teknik Direktor Solskjaer, bu hasrete son vermek istiyor. Daha sonra sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki 7 musabakaya cıkan siyahbeyazlılar galibiyet alamadı.

PAULİSTA MÜJDESİ

Siyah-beyazlılara derbi oncesi mujdeli haber geldi. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gabriel Paulista, dunku idmanda takımla birlikte calışırken Pazar gunu oynanacak olan F.Bahce derbisinde forma giyebilecek. Emirhan'ın durumunun mac gunu belli olacağı oğrenilirken olası bir aksilikte Tayip Talha ter dokecek.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş, ezeli rakibi F.Bahce ile oynayacağı macın hazırlıklarına dun yaptığı antrenmanla devam etti. Solskjaer yonetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik calışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas calışmasıyla başlayan idman, taktik calışma ve dar alanda oynanan cift kale maclarla tamamlandı.

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