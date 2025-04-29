Solskjaer ezeli rakibini izliyor: Dersimiz Fenerbahçe!

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken dördüncü sırada yer alan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak için üçüncü sıradaki Samsunspor, beşinci sıradaki Eyüpspor ve altıncı sıradaki Başakşehir ile amansız bir üçüncülük yarışına girdi. Kara Kartal derbide Fenerbahçe'yi mağlup edip, hem moral depolamak hem de Avrupa yolunda önemli bir virajı geride bırakmanın planlarını yapıyor.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe ile ilgili detayları tek tek aktardı ve neler yapmaları gerektiğini barkovizyonda gösterdi. Oyuncularına Jose Mourinho'yu da anlatan Norveçli çalıştırıcı, "Jose'yi çok iyi tanıyorum. Takımını bu maça ful konsantre çalıştırarak hazırlıyor. O bizi nasıl analiz ettiyse ben de onları çok iyi analiz etim. Bu karşılaşma bizim için dönüm noktası olacak" dedi.

DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, derbinin hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde iki günlük iznin ardından gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına, bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

SOLSKJAER'İN KOZU GEDSON

Gedson Fernandes kariyerinin altın sezonunu yaşıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 45 mücadelede 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Portekizli yıldız, Solskjaer'in Fenerbahçe maçında orta sahadaki en büyük kozu olacak.