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Haberler Beşiktaş Krallar işine bakar

Krallar işine bakar

Hakkında çok şey yazıldı, çok konuşuldu. Haftalardır ortada yoktu. Yedek bekledi. Çıktı ikisi penaltıdan 3 gole imza attı adını yine kürsüye yazdırmayı başardı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Krallar işine bakar

Başkan Serdar Adalı'nın İmmobile hakkında yaptığı açıklamalardan sonra Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü kıpırdanmaya başladı. Önce sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla gündeme gelen tecrübeli golcü Hatayspor maçında da hattrick yaparak "ben buradayım hiçbir yere gitmiyorum" mesajı verdi. Siyah-beyazlılarda eleştirilerin odağındaki İmmobile istatistiklerde en önde gelen oyuncusu oldu. İtalyan golcü sezonun bu aşamasına kadar 37 maçta görev aldı. Toplam 18 gole imza atarak kendisine yapılan eleştirilere rağmen takımının skor yükünü sırtlamış durumda. Ancak Ciro İmmobile'nin başarısı sadece attığı gol sayısıyla sınırlı değil. Toplam 2510 dakika süre alan yıldız, sahada geçirdiği her 139 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Bu istatistik onun ne kadar net bir bitirici olduğunun en önemli kanıtlarından biri.

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