Üçlü zirve

Beşiktaş'ta gözler gelecek sezona çevrildi. Son 6 lig maçında yalnızca bir galibiyet alabilen siyah- beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hedefini canlı tutarken, bir yandan da yeni sezonun temellerini atmaya hazırlanıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu hafta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve scouting direktörü Eduard Graf ile bir araya gelecek. Toplantıda; yaz transfer dönemi stratejisi ve 2025-2026 sezonunun kadro yapılanması detaylı şekilde konuşulacak.

ÖNCELIK 3 MEVKIDE

Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta ilk hedefler netleşmiş durumdu. Başkan Serdal Adalı, transfer çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Adalı, "Direkt olarak hocanın mevkisel olarak öncelik verdiği 3 mevki var. Golcü, ön libero ve sol kanat. Gitmesi muhtemel futbolcuların yerine alacağımız isimler mevcut. Ayrıca takımda düşünülmeyen oyuncuların menajerlerinden kendilerine kulüp bulmalarını söyleyeceğiz" şeklinde konuştu.

HÜCUMUN DİNAMOSU

Portekizli yıldız Rafa Silva, sezon başında Beşiktaş'a katıldığından beri hücum hattında önemli bir rol üstlendi. Hızı ve top tekniğiyle rakip savunmaları zorlayan Rafa, Solksjaer'in oyun planında kilit bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Beşiktaş, Rafa olmayınca hücum bölgesinde sıkıntı yaşıyor. 31 yaşındaki yıldız futbolcu siyah-beyazlı formayla çıktığı 38 karşılaşmada 13 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

SEMİH KİRALANACAK

Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonda en az 7 ayrılığın olacağı düşünülüyor. Yüksek maliyetleri bulunan İmmobile, Chamberlain ve Joao Mario, Onur Bulut, Zaynutdinov ile yollar ayrılacak. Brezilya'ya gitmesi beklenen Paulista ve Rus ekiplerinin radarında olan Gedson Fernandes'in satışlarından ise ciddi gelir bekleniliyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Semih Kılıçsoy'un ise kiralık olarak gönderilmesi gündemde.

GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ

Ligde umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Başkan Adalı'nın işaret ettiği, Barcelona'nın 22 yaşındaki hücum oyuncusu Ansu Fati, Bodo/Glimt'in 26 yaşındaki orta sahası Patrick Berg ve Roma'nın 22 yaşındaki sol beki Samuel Dahl için bir kez daha girişimlere başlandı.