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Beşiktaş kafilesi Göztepe maçı için İzmir'e geldi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 17:53
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Beşiktaş kafilesi Göztepe maçı için İzmir'e geldi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, Beşiktaşlı taraftar karşıladı.

Beşiktaş teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarların olduğu alana gelip, fotoğraf çektirip formaları imzaladı. Solskjaer, takım otobüsünün yanına gelen engelli bir kız çocuğunun da formasını imzaladı.

Siyah-beyazlı bazı oyuncular da taraftarla fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü tezahüratlarla uğurladı. Siyah-beyazlı kafile daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Göztepe ile Beşiktaş 19 Nisan Cumartesi günü 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.

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