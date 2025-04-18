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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ | Ciro Immobile'den Serdal Adalı'nın sözlerine yanıt!

BEŞİKTAŞ HABERİ | Ciro Immobile'den Serdal Adalı'nın sözlerine yanıt!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile, geçtiğimiz günlerde siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 23:06 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 23:09
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BEŞİKTAŞ HABERİ | Ciro Immobile'den Serdal Adalı'nın sözlerine yanıt!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile, geçtiğimiz günlerde siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. İşte detaylar...

ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı canlı yayında Immobile için, "Üç futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Sekiz olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz." ifadelerinde bulunmuştu.

KALMAK İSTİYOR

Serdal Adalı'nın bu açıklamasının ardından İtalya'dan Immobile için yeni bir haber geldi. Di Marzio'nun haberine göre, Immobile, Beşiktaş'taki sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istiyor.

"GELECEK YIL İÇİN MOTİVEYİM"

Ciro Immobile, bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Immobile, açıklamasında, "Beşiktaş forması benim için çok büyük bir anlam taşıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında, büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı 35 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 36 maçta süre bulan Immobile, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.

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