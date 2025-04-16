  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi!

Trendyol Süper Lig'den 8 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 11:55 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 11:59
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dün yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan sevkler şöyle

"1 - Samsunspor Kulübü'nün 11.04.2025 tarihinde oynanan Samsunspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2 - Galatasaray Kulübü'nün 11.04.2025 tarihinde oynanan Samsunspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3 - Göztepe Kulübü'nün 12.04.2025 tarihinde oynanan Konyaspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4 - Beşiktaş Kulübü'nün 12.04.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5 - Beşiktaş Kulübü'nün, 12.04.2025 tarihinde Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamalarında yer alan beyanlarının kulüp resmi internet sitesinden yayınlanması suretiyle 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın Divan Kurulu'nda yapmış olduğu ve kulüp resmi internet sitesinden 12.04.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalarda yer alan 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1 ve 38/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. (Halihazırda cezalı)

6 - Başakşehir Futbol Kulübü'nün 12.04.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Başakşehir Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- Kayserispor Kulübü'nün 13.04.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, 'Usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Kayserispor Kulübü idarecisi Süleyman Akın'ın aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca15.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Kayserispor Kulübü görevlisi Okan Akkaya'nın aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca15.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Kayserispor Kulübü görevlisi Fatma Arman'ın aynı müsabakadaki 'Talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca15.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8 - Trabzonspor Kulübü'nün 13.04.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9 - Çaykur Rizespor Kulübü'nün 13.04.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki 'Çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'Saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix...
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Şampiyonlar Ligi'nde 6 yıl sonra bir ilk | Aston Villa-PSG maçında ilginç olay! Dortmund, Barça'yı yıkamadı
Sırrı Süreyya Önder'in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? Peş peşe açıklamalar
F.Bahçe'de En Nesyri planı!
Osimhen'den flaş transfer kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray milli yıldızla anlaşma sağladı! G.Saray milli yıldızla anlaşma sağladı! 11:37
NBA'de 2024-2025 normal sezonu tarihe geçti NBA'de 2024-2025 normal sezonu tarihe geçti 11:35
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... 11:24
Fenerbahçe - ÇBK Mersin basketbol maçı detayları! Fenerbahçe - ÇBK Mersin basketbol maçı detayları! 11:17
Okan Buruk'tan sağ bek tercihi! Bodrum FK maçında... Okan Buruk'tan sağ bek tercihi! Bodrum FK maçında... 11:15
"Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor "Baba Hakkı" vefat yıl dönümünde anılıyor 11:13
Daha Eski
Kocaelispor adım adım Süper Lig'e yaklaşıyor! Kocaelispor adım adım Süper Lig'e yaklaşıyor! 11:04
Ronaldo Al Nassr ile 'devam' diyecek! Ronaldo Al Nassr ile 'devam' diyecek! 11:00
Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı saat kaçta? Fenerbahçe Medicana - Galatasaray HDI Sigorta maçı saat kaçta? 10:57
Morais: G.Saray'a en iyi şekilde hazırlanacağız! Morais: G.Saray'a en iyi şekilde hazırlanacağız! 10:54
Kayserisporlu Bahoken ameliyat oldu Kayserisporlu Bahoken ameliyat oldu 10:29
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! 10:26