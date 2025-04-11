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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Şampiyonluk istiyor

Şampiyonluk istiyor

Özellikle son iki sezon çok kötü günler yaşayan Beşiktaş camiası yeni sezonda şampiyonluğa oynayan ve şampiyon olan bir takımın hayalini kuruyor. Bu yüzden yönetimden önemli adımlar bekliyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 06:50
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Şampiyonluk istiyor

Süper Lig'de alınan istikrarsız sonuçlar ile iki ezeli rakibinden puan olarak oldukça uzaklaşan Beşiktaş, son olarak Türkiye Kupası'nda da hedeflerinden koparak bir başka hayal kırıklığı yaşadı. "Kara Kartal", sezonun son düzlüğüne girilirken oynadığı son 5 resmi maçta birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar elinde sadece Avrupa kupalarına katılmak adına Süper Lig'de ilk 4'e girmek kaldı.

YINE SANCILI DÖNEM MI?

Başkan Serdal Adalı, uzun bir çalışmanın ardından siyah-beyazlı futbol takımının başına Solskjaer'i getirdi. Adalı ve Solskjaer'in birlikteliği ilk haftalarda pozitif bir hava olarak karşılık verse de son haftalarda alınan sonuçlarla "sancılı dönem" yeniden akıllara geldi. Bir yandan mayıs ayındaki seçime bir yandan da gelecek sezonun kadrosunun inşa çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı yönetim, bu sezon kalan hedef için çalışmalarını sürdürüyor.

YÖNETİM ÇALIŞMALARI BAŞLATTI

Siyah-beyazlı taraftarlar artık hem yönetimden hem de teknik heyetten yeni sezonda şampiyonluk yarışında olacak ve sonunda o kupayı kaldıracak kadro kurulması için somut adımların atılmasını istiyor. Taraftarın bu isteklerinin farkında olduklarını ve bu yönde çalışma yaptıklarını belirten Beşiktaş yöneticileri Mayıs seçimi öncesinde Teknik Direktör Solskjaer'in raporu doğrultusunda atılacak adımların açıklanacağını bilgisini verdi.

GOL SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ

Siyah-beyazlı takımın son haftalarda gol yollarında yaşadığı sorun çözülemedi. Beşiktaş'ta daha çok santrfor bölgesinde görev alan Ciro İmmobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'nun gol katkısı gelecek adına düşündürüyor. Söz konusu üç futbolcudan son 10 maçta Semih Kılıçsoy 2, Ciro Immobile ise 1 gol kaydetti. Mustafa ise bu süreçte skor katkısı yapamadı.

ORTA SAHALAR SIRTLADI

Söz konusu dönemde 16 gol atan "Kara Kartal"ın gol yükünü ise orta saha ve kanat oyuncuları çekiyor. Siyah-beyazlı takımda Semih ve Immobile'nin dışında Emirhan Topçu, Milot Rashica, Keny Arroyo ve Ernest Muçi birer, Joao Mario ve Gedson Fernandes ikişer, Rafa Silva 4 gol kaydetti. Beşiktaş'ın bir golünü ise Trabzonsporlu savunmacı Arseniy Batagov kendi kalesine attı.

TEK TESELLİ SAVUNMA

Beşiktaş, hedeflerinden uzaklaştığı bu sezon savunmadaki performansıyla dikkati çekti. Ole Gunnar Solskjaer'in gelişiyle takım savunmasını ön plana çıkaran siyah-beyazlılar, sezonun geride kalan 30 haftasında kalesinde 28 gol gördü ve ligin en az gol yiyen ikinci takımı oldu. Bu kulvarda rakiplerinden 26 gol yiyen Fenerbahçe ise ilk sırada yer alıyor.

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