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Hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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