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Haberler Beşiktaş Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş...

Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Polonya basını, Beşiktaş'ın Jagiellonia forması giyen Angolalı forvet Afimico Pululu için kış transfer döneminde yapmayı planladığı teklifi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 15:25
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Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş...

Kış transfer döneminde Güney Amerika pazarına yoğunlaşarak gelecek vadeden iki futbolcu Keny Arroyo ve Elan Ricardo'yu renklerine bağlayan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Polonya basını, siyah-beyazlıların Jagiellonia forması giyen Afimico Pululu için yapmayı planladığı teklifi duyurdu.

Weszlo'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki golcü için Polonya ekibine kış transfer döneminde 2.5 milyon Euro teklif etmeyi planladığı belirtildi.

Afimico Pululu, bu sezon Jagiellonia formasıyla çıktığı 44 maçta 18 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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