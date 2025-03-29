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Haberler Beşiktaş Fenerbahçe'yi tek golle geçti!

Fenerbahçe'yi tek golle geçti!

Beşiktaş, ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi sezonun ilk yarısında 1-0'lık skorla yendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'yi tek golle geçti!

Beşiktaş, ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi sezonun ilk yarısında 1-0'lık skorla yendi. Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği sarı-lacivertli rakibini Chamberlain'in golüyle yenen siyah-beyazlılar, bir sezonun ardından derbide 3 puan kazandı. Bu sezonki ilk derbi galibiyetini alan Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de yapılan 6 derbide sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Dolmabahçe'deki ilk ve tek galibiyetini geçen sezon 1-0'lık skorla yaşadı. Söz konusu 8 karşılaşmada Beşiktaş 14 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 5 gol atabildi. Siyah-beyazlılar, 8 maçın 7'sinde sarı-kırmızılılar sadece 4 müsabakada gol sevinci yaşadı.

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