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Haberler Beşiktaş Diarra Kara Kartal'ın takibinde

Diarra Kara Kartal'ın takibinde

İstanbulspor formasıyla adeta fırtına gibi esen Gaoussou Diarra, hızı, tekniği ve skorer kimliğiyle dikkat çekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Diarra Kara Kartal'ın takibinde

İstanbulspor formasıyla adeta fırtına gibi esen Gaoussou Diarra, hızı, tekniği ve skorer kimliğiyle dikkat çekiyor. (29 maçta 12 gol, 2 asist) İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İskoç ekibi Rangers'in uygun transfer maliyeti ve oyuncunun gelişime açık olması nedeniyle 22 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor. Ancak Rangers'ın yanı sıra Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin de genç futbolcuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor. Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın, Diarra için resmi adımlar atacağı gelen bilgiler arasında.

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