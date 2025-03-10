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Savunmaya duvar ördü
Solskjaer geldiğinden beri Beşiktaş'ta gözle görülür bir düzelme var. Bu durum istatistiklere de yansıdı. Futbol veri platformu Comparisonator, Süper Lig'in şut istatistiklerini paylaştı. Süper Lig'in ikinci yarısında kalesine en az şut gelen takım Kara Kartal oldu. Siyah beyazlı ekibin kalesine bu süreçte 39 şut gelirken, 3 tanesi gol oldu.
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