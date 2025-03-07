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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi hakem açıklaması!

Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi hakem açıklaması!

Son dakika haberleri... Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisi için yabancı hakem başvurusu yaptıklarını ve süreci takip ettiklerini açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 17:08 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 17:21
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Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi hakem açıklaması!

Beşiktaş'tan derbilere yabancı hakem talebi hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı'nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur.

Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır.

Tüm bu gelişmeler ortadayken, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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