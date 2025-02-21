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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a genç kanat! Andreas Schjelderup...

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a genç kanat! Andreas Schjelderup...

Beşiktaş, Ole Gunnar Solksjaer'in de takımda görmeyi çok istediği Benfica'nın sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a genç kanat! Andreas Schjelderup...

Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer göreve başladıktan sonra gelecek sezonun transfer çalışmaları da hızlandı. Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'sini Benfica'dan almak için Portekiz kulübü ile masaya oturmuştu. Bu görüşmede Siyah-Beyazlılar'ın sürpriz bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı.

Kara Kartal, Solksjaer'in de takımda görmeyi çok istediği Benfica'nın sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u istedi. Başkan Serdal Adalı, Benfica Uluslararası İlişkiler Direktörü Simao Sabrosa ile Gedson'un bonservisi için görüşürken Norveçli yıldız için de nabız yokladı. Beşiktaş oyuncuyu sezon sonunda kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Takvim'de yer alan habere göre Portekiz ekibi ilk etapta olumsuz cevap verse de sezon sonunda bir kez daha görüşmeyi kabul etti. Bu sezon 22 maçta forma giyen 20 yaşındaki Norveçli yıldız, 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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